«Лейкерс» в 5 из 6 последних сезонов находятся в Топ-12 худших по эффективности в нападении. До этого 10 лет подряд команды Леброна были в Топ-8 лучших
Аналитик ESPN представил рейтинг эффективности всех команд в карьере Леброна.
Начиная с сезона-2008/09, команды Леброна Джеймса десять лет подряд были в Топ-8 НБА по эффективности в атаке, восемь из них – в Топ-5. После перехода в «Лейкерс» в 2018 году «озерники» Джеймса лишь раз продемонстрировали нападение лучшее, чем среднее по лиге, – в чемпионском 2019/20. В остальных пяти сезонах «Лейкерс» не попадали даже в Топ-18.
В сезоне-2023/24 с атакующим рейтингом 112,4 «Лейкерс» идут с результатом 17-19 – 11-е место в Западной конференции.
думается дед был бы рад проводить по 25 минут и набирать по 20 очков, на его карьерную статистику это уже никак бы не повлияло
Вуд - играет меньше, бросает меньше, релиз обвалился.
Бизли - в ЛАЛ худший % релиза трешек в карьере,
после перехода в Бакс лучший в карьере;
Трой Браун - играет меньше, бросает меньше, но релизит лучше;
Шрёдер - играет больше, бросает больше, реализует лучше;
Уокер - перешел в Нетс и в результате лучшая реализация в карьере;
Даже чертов Нанн после перехода в "блистательный" Вашингтон показывает лучший процент реализации трешек в карьере, а в ЛАЛ показывал худший.))
Ну и на десерт - курилка наш Расс, после ухода из ЛАЛ в прошлом сезоне сыграл немного, но показал лучшую реализацию трешек в карьере в Клипперс.)))
Итого: Это не снайперы неправильные, а руки кривые. ЛАЛ - это мертвая земля для ролевиков-снайперов, деградируют, без малого, почти все.)