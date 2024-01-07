«Лейкерс» в 5 из 6 последних сезонов находятся в Топ-12 худших по эффективности в нападении. До этого 10 лет подряд команды Леброна были в Топ-8 лучших

Аналитик ESPN представил рейтинг эффективности всех команд в карьере Леброна.

Начиная с сезона-2008/09, команды десять лет подряд были в Топ-8 НБА по эффективности в атаке, восемь из них – в Топ-5. После перехода в « » в 2018 году «озерники» Джеймса лишь раз продемонстрировали нападение лучшее, чем среднее по лиге, – в чемпионском 2019/20. В остальных пяти сезонах «Лейкерс» не попадали даже в Топ-18.

В сезоне-2023/24 с атакующим рейтингом 112,4 «Лейкерс» идут с результатом 17-19 – 11-е место в Западной конференции.