«Лейкерс» в 5 из 6 последних сезонов находятся в Топ-12 худших по эффективности в нападении. До этого 10 лет подряд команды Леброна были в Топ-8 лучших

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Баскетбол

Аналитик ESPN представил рейтинг эффективности всех команд в карьере Леброна.

Начиная с сезона-2008/09, команды Леброна Джеймса десять лет подряд были в Топ-8 НБА по эффективности в атаке, восемь из них – в Топ-5. После перехода в «Лейкерс» в 2018 году «озерники» Джеймса лишь раз продемонстрировали нападение лучшее, чем среднее по лиге, – в чемпионском 2019/20. В остальных пяти сезонах «Лейкерс» не попадали даже в Топ-18.

В сезоне-2023/24 с атакующим рейтингом 112,4 «Лейкерс» идут с результатом 17-19 – 11-е место в Западной конференции.

9 комментариев
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Команда Джеймса пять сезонов подряд проваливает нападение. Кто же в этом виноват, Пелинка, Хэм, или Дэвис? Высветили немного Джеймса данной аналитикой, "дед" хоть и набивает свою стату, но команду уже не вывозит. Но и от набивание статы отказаться не намерен. Отсюда все проблемы команды. Чего менять винтики в машине, или водителя(тренера), когда мотор уже не вывозит... Все таки 39 лет. Теперь вот карьеру Лавина спустят в унитаз.
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Ответ lecterkillhomyuk
Пелинка смог окружить Леброна и Дэвиса снайперами
Думаю что состав команды формировался согласно мнению Джеймса. Уже давно он решает кто будет с ним играть, а кто нет.
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Ответ Андрей 13
Команда Джеймса пять сезонов подряд проваливает нападение. Кто же в этом виноват, Пелинка, Хэм, или Дэвис? Высветили немного Джеймса данной аналитикой, "дед" хоть и набивает свою стату, но команду уже не вывозит. Но и от набивание статы отказаться не намерен. Отсюда все проблемы команды. Чего менять винтики в машине, или водителя(тренера), когда мотор уже не вывозит... Все таки 39 лет. Теперь вот карьеру Лавина спустят в унитаз.
так он вроде готов поменять мотор и стоять в углу, но когда он так делает то команда вообще в ступор впадает
думается дед был бы рад проводить по 25 минут и набирать по 20 очков, на его карьерную статистику это уже никак бы не повлияло
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Главная ошибка - распродажа чемпионского состава 2020, при здоровом Дэвисе это была бы топ команда
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Пелинка смог окружить Леброна и Дэвиса снайперами
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Болелы ЛАЛ очень полюбили теорию о подвозе исключительно "неправильных" снайперов в команду. Препарируем!

Вуд - играет меньше, бросает меньше, релиз обвалился.
Бизли - в ЛАЛ худший % релиза трешек в карьере,
после перехода в Бакс лучший в карьере;
Трой Браун - играет меньше, бросает меньше, но релизит лучше;
Шрёдер - играет больше, бросает больше, реализует лучше;
Уокер - перешел в Нетс и в результате лучшая реализация в карьере;

Даже чертов Нанн после перехода в "блистательный" Вашингтон показывает лучший процент реализации трешек в карьере, а в ЛАЛ показывал худший.))

Ну и на десерт - курилка наш Расс, после ухода из ЛАЛ в прошлом сезоне сыграл немного, но показал лучшую реализацию трешек в карьере в Клипперс.)))

Итого: Это не снайперы неправильные, а руки кривые. ЛАЛ - это мертвая земля для ролевиков-снайперов, деградируют, без малого, почти все.)
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Ответ lecterkillhomyuk
Пелинка смог окружить Леброна и Дэвиса снайперами
Да какие снайперы, Принс , который по лиге шатался сколько лет и всё, остальные стабильной трешки даже не умеют, в чемпионской команде был Грин, КСП, Кузьма, да тот же Карузо , тут же суповой набор! я как искрений болельщик Лал , сам недоволен всем этим , очень не хватает человека типа Рондо, чтоб были мозги когда Леброн садится
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Ответ Локоть Артеста
Думаю что состав команды формировался согласно мнению Джеймса. Уже давно он решает кто будет с ним играть, а кто нет.
Леброн играл в 9 финалах подряд с таким мнением, думаю он в праве это делать !
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