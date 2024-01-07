У Джордана Пула худший «+/-» в НБА – «-343»

Джордан Пул показывает худшую полезность среди всех игроков в НБА.

В сезоне-2023/24 521 баскетболист принял участие в матчах. Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул с «-343» занимает последнее место по общему показателю «+/-». Его партнер по команде Кайл Кузма предпоследний – «-321». Замыкает тройку худших разыгрывающий «Сан-Антонио» Джерами Сохан – «-304».

В пересчете на один матч Пул 5-й с конца («-10,1») – ниже только резервисты «Бруклина» Дарик Уайтхед, Кеон Джонсон и Ноа Клауни, у которых в сумме пять матчей на троих, а также Рики Каунсил из «Филадельфии».

Пул, который летом покинул «Голден Стэйт», набирает в среднем 16,3 очка, 3,6 передачи и 2,4 подбора, реализуя 40,7% с игры и 31% из-за дуги.