У Джордана Пула худший «+/-» в НБА – «-343»

Теги НБА Вашингтон Кайл Кузма Джордан Пул Джереми Сохан Баскетбол

Джордан Пул показывает худшую полезность среди всех игроков в НБА.

В сезоне-2023/24 521 баскетболист принял участие в матчах. Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул с «-343» занимает последнее место по общему показателю «+/-». Его партнер по команде Кайл Кузма предпоследний – «-321». Замыкает тройку худших разыгрывающий «Сан-Антонио» Джерами Сохан – «-304».

В пересчете на один матч Пул 5-й с конца («-10,1») – ниже только резервисты «Бруклина» Дарик Уайтхед, Кеон Джонсон и Ноа Клауни, у которых в сумме пять матчей на троих, а также Рики Каунсил из «Филадельфии».

Пул, который летом покинул «Голден Стэйт», набирает в среднем 16,3 очка, 3,6 передачи и 2,4 подбора, реализуя 40,7% с игры и 31% из-за дуги.

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8 комментариев
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Пул ужасен в этом сезоне. Я то думал, что он покажет себя как Монта Эллис темных времен ГСВ. Безбашенный бомбардир без защиты, способный набирать 20-25 в среднем за сезон со средней по тем временам реализацией с 5-6 передачами, но Пул просто ужасен… Самый бесполезный баскетболист НБА на данный момент. Думаю, что даже Юта бы раздумывала и отказала, если бы ей предложили махнуть Пула на Коллинса
+9
0
+9
Ответ Mikael Rikhard
я просто напомню, что ГСВ выписали этому мусорному ролевику 30 мультов в год. это больше чем например платят Деджонте Мюррею что игрок мусорный было всегда ясно, но до сих пор кто-то реально верит, что у ГСВ хороший офис. а по факту наверное уже худший в лиге
Я просто напомню, что ГСВ по новому контракту не заплатили Пулу ни цента, а обменяли его на истекающий контракт, хоть и старого, но более полезного Пола.
+7
-1
+6
я просто напомню, что ГСВ выписали этому мусорному ролевику 30 мультов в год. это больше чем например платят Деджонте Мюррею

что игрок мусорный было всегда ясно, но до сих пор кто-то реально верит, что у ГСВ хороший офис. а по факту наверное уже худший в лиге
+8
-5
+3
Превзошёл детройтцев, это надо постараться
+3
0
+3
Ответ Max Uvaliev
Пул ужасен в этом сезоне. Я то думал, что он покажет себя как Монта Эллис темных времен ГСВ. Безбашенный бомбардир без защиты, способный набирать 20-25 в среднем за сезон со средней по тем временам реализацией с 5-6 передачами, но Пул просто ужасен… Самый бесполезный баскетболист НБА на данный момент. Думаю, что даже Юта бы раздумывала и отказала, если бы ей предложили махнуть Пула на Коллинса
Я сразу говорил, что вне системы Гсв он пустышка, тому пример финал НБА где он играл почти меньше 10 минут каждый матч! Пул с Уиггинсом же кричали , что получат много денег, вот и добились своего, тот и тот забили на баскетбол и живут своей жизнью
+4
-1
+3
Ответ Mikael Rikhard
я просто напомню, что ГСВ выписали этому мусорному ролевику 30 мультов в год. это больше чем например платят Деджонте Мюррею что игрок мусорный было всегда ясно, но до сих пор кто-то реально верит, что у ГСВ хороший офис. а по факту наверное уже худший в лиге
Чувак, Пул вытащил несколько игр в чемпионском ПО, не стоил ни копейки после подписания контракта и был обменен с профитом.
+4
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+3
Ответ АРХАТ
Превзошёл детройтцев, это надо постараться
Гений, чо...
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Пацаны вообще ребята. Пул отыграл сезон всей жизни, получил контракт и можно ваньку валять.
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