Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Варезе»

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А состоится один матч.

«Тревизо» на домашней арене встретится с « ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 11-3, Венеция – 11-3, Виртус – 10-4, Тренто – 9-5, Милан – 8-6, Реджо-Эмилия – 8-6, Наполи – 8-6, Ваноли Кремона – 7-7, Пистоя – 7-7, Скафати – 7-7, Виктория Либертас – 5-9, Дертона – 5-9, Динамо Сассари – 5-9, Варезе – 5-9, Тревизо – 4-10, Бриндизи – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.