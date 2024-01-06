Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Варезе»

Теги результаты чемпионат Италии Варезе Тревизо Баскетбол

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А состоится один матч.

«Тревизо» на домашней арене встретится с «Варезе».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тревизо – Варезе
Дата проведения
6 января, 22.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 11-3, Венеция – 11-3, Виртус – 10-4, Тренто – 9-5, Милан – 8-6, Реджо-Эмилия – 8-6, Наполи – 8-6, Ваноли Кремона – 7-7, Пистоя – 7-7, Скафати – 7-7, Виктория Либертас – 5-9, Дертона – 5-9, Динамо Сассари – 5-9, Варезе – 5-9, Тревизо – 4-10, Бриндизи – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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