Кайл Гай официально покинул «Панатинаикос» и перешел в «Тенерифе»
«Панатинаикос» объявил об уходе атакующего защитника Кайла Гая из команды.
26-летний защитник, подписавший двухлетний контракт с греческой командой прошлым летом, оказался на скамейке запасных, когда к команде присоединился Кендрик Нанн, и в конечном итоге потерял место в ротации.
Гай последний раз выступал в Евролиге 5 декабря в выездном матче против «Анадолу Эфеса». После обсуждений стороны решили расстаться по обоюдному согласию.
Вскоре после объявления «Панатинаикоса» испанский «Тенерифе» сообщил о подписании соглашения с Гаем.
За время своего пребывания в «Пао» Гай принял участие в 8 матчах Евролиги, набирая в среднем 4,0 очка, 0,9 подбора и 0,4 передачи.