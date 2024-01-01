Кайл Гай официально покинул «Панатинаикос» и перешел в «Тенерифе»

«Панатинаикос» объявил об уходе атакующего защитника Кайла Гая из команды.

26-летний защитник, подписавший двухлетний контракт с греческой командой прошлым летом, оказался на скамейке запасных, когда к команде присоединился Кендрик Нанн, и в конечном итоге потерял место в ротации.

Гай последний раз выступал в 5 декабря в выездном матче против «Анадолу Эфеса». После обсуждений стороны решили расстаться по обоюдному согласию.

Вскоре после объявления « » испанский « » сообщил о подписании соглашения с Гаем.

За время своего пребывания в «Пао» Гай принял участие в 8 матчах Евролиги, набирая в среднем 4,0 очка, 0,9 подбора и 0,4 передачи.