Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Лимож», «Дижон» сыграет с «Роанном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Ле-Портель» примет «Лимож», «Шоле» встретится с « », «Дижон» сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Дижон – Роанн Дата проведения 27 декабря, 23.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 16-1, Виллербан – 12-5, Париж – 12-5, Бурк – 12-5, Нантер – 10-7, Нанси – 9-8, Сен-Кантен – 9-8, – 9-8, Ле-Портель – 8-9, Ле-Ман – 8-9, Шоле – 8-9, Страсбур – 8-10, Элан Шалон – 8-10, – 7-10, Роанн – 6-10, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.