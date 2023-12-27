Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Лимож», «Дижон» сыграет с «Роанном»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.
«Ле-Портель» примет «Лимож», «Шоле» встретится с «Ле-Маном», «Дижон» сыграет с «Роанном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 декабря, 20.30, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.00, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Положение команд: Монако – 16-1, Виллербан – 12-5, Париж – 12-5, Бурк – 12-5, Нантер – 10-7, Нанси – 9-8, Сен-Кантен – 9-8, Лимож – 9-8, Ле-Портель – 8-9, Ле-Ман – 8-9, Шоле – 8-9, Страсбур – 8-10, Элан Шалон – 8-10, Дижон – 7-10, Роанн – 6-10, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.