Дарко Раякович: «Нам нужно посмотреть в зеркало и подумать, как мы можем помочь команде»

Теги Торонто НБА Дарко Раякович Баскетбол

Дарко Раякович обратился к тренерам и игрокам «Торонто».

«Я сказал ребятам, что, прежде всего, я, как лидер команды, должен посмотреть в зеркало и подумать, что я могу сделать лучше или по-другому, и как я могу помочь команде.

Я ожидаю того же от тренерского штаба и всех игроков. Они должны посмотреть в зеркало и оценить, что он может сделать. Что каждый из нас может сделать, чтобы помочь команде?

У нас два впереди выходных, это Рождество, люди должны провести время с семьей, но также для нас будет очень полезно подумать о том, что мы можем сделать, когда вернемся», – сказал главный тренер «Рэпторс».

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2 комментария
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посидели два дня, подумали и начали распродажу активов
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