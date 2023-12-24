Дарко Раякович: «Нам нужно посмотреть в зеркало и подумать, как мы можем помочь команде»

Дарко Раякович обратился к тренерам и игрокам «Торонто».

«Я сказал ребятам, что, прежде всего, я, как лидер команды, должен посмотреть в зеркало и подумать, что я могу сделать лучше или по-другому, и как я могу помочь команде.

Я ожидаю того же от тренерского штаба и всех игроков. Они должны посмотреть в зеркало и оценить, что он может сделать. Что каждый из нас может сделать, чтобы помочь команде?

У нас два впереди выходных, это Рождество, люди должны провести время с семьей, но также для нас будет очень полезно подумать о том, что мы можем сделать, когда вернемся», – сказал главный тренер «Рэпторс».