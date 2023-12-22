Тайриз Халибертон: «Был уверен, что с любым пиком ниже Топ-3 «Уорриорз» бы выбрали меня на драфте»

Теги Голден Стэйт Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон надеялся, что «Уорриорз» выберут его на драфте.

«Я так расстроился из-за того, что у них был второй пик. Потому что был уверен, что с любым выбором ниже Топ-3 они бы забрали меня на драфте.

Тренировка с «Уорриорз» была лучшей в моей жизни. Казалось, что мяч – продолжение моей руки. Но в тот момент я понимал, что они ни за что не возьмут меня под вторым номером», – рассказал Халибертон The Athletic.

«Голден Стэйт» выбрал Джеймса Уайзмена. Халибертон под 12-м пиком стал игроком «Сакраменто».

8 комментариев
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ГСВ лоханулись конечно, но выбрать защитника просто по понятным причинам не хотели. а вот остальные 7-8 команд локти кусают)
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Снайперов у Голден хватало - нужен был С. Сейчас все понимают, что Уайзмен - отстой, но в то время по большинству рейтингов он котировался на уровне первой тройки.
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Как часто говорят, сантиметрам научить нельзя, поэтому ГСВ с высокой вероятностью искали бы бигмена. Другой вопрос, кого они в результате нашли...
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Ответ Tim Timson
ГСВ лоханулись конечно, но выбрать защитника просто по понятным причинам не хотели. а вот остальные 7-8 команд локти кусают)
Ну как лоханулись. Задним числом мы все сильны. Выбирали под позицию.
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Ответ lecterkillhomyuk
Больше всего порадовал Детройт, который Тайризу предпочел ... Киллиан Хейса...
Вашингтон с Авдией тоже молодцы. Причем у них был уже Хачимура на той же позиции.
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Ответ Mr.BadGuy
Вашингтон с Авдией тоже молодцы. Причем у них был уже Хачимура на той же позиции.
Авдия хотя бы котровался топ 5, и ГСВ его тоже просматривало. Но Хейс вообще не котировался никак... Зачем его взял Детройт загадка времен
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Ответ Вася Вася
Как часто говорят, сантиметрам научить нельзя, поэтому ГСВ с высокой вероятностью искали бы бигмена. Другой вопрос, кого они в результате нашли...
Это да. Хотя по итогу с того драфта вообще ни одного достойного центра не вышло
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