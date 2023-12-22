Тайриз Халибертон: «Был уверен, что с любым пиком ниже Топ-3 «Уорриорз» бы выбрали меня на драфте»

Тайриз Халибертон надеялся, что «Уорриорз» выберут его на драфте.

«Я так расстроился из-за того, что у них был второй пик. Потому что был уверен, что с любым выбором ниже Топ-3 они бы забрали меня на драфте.

Тренировка с «Уорриорз» была лучшей в моей жизни. Казалось, что мяч – продолжение моей руки. Но в тот момент я понимал, что они ни за что не возьмут меня под вторым номером», – рассказал Халибертон The Athletic.

« » выбрал Джеймса Уайзмена. Халибертон под 12-м пиком стал игроком «Сакраменто».