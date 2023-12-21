Стив Керр: «Мне не нравится, как все закончилось для Джордана Пула в «Голден Стэйт»

Главный тренер « » признался, что недоволен тем, как защитник « » покинул калифорнийскую команду.

«В глубине души я знаю, что когда случился тот инцидент на тренировке, мы справились с этим наилучшим образом. Но оглядываясь назад, наверняка можно было сделать лучше.

Мне не нравится, как все закончилось для Джордана, потому что у него огромная история успеха. Для нас и для него это был отличный союз. Он помог нам выиграть титул. Мы помогли ему стать чемпионом и парнем, подписавшим большой контракт, изменивший его жизнь.

Все это имело бешеный успех. Но мне не нравится то, как все закончилось», – сказал Керр.