Стив Керр: «Мне не нравится, как все закончилось для Джордана Пула в «Голден Стэйт»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что недоволен тем, как защитник «Вашингтона» Джордан Пул покинул калифорнийскую команду.
«В глубине души я знаю, что когда случился тот инцидент на тренировке, мы справились с этим наилучшим образом. Но оглядываясь назад, наверняка можно было сделать лучше.
Мне не нравится, как все закончилось для Джордана, потому что у него огромная история успеха. Для нас и для него это был отличный союз. Он помог нам выиграть титул. Мы помогли ему стать чемпионом и парнем, подписавшим большой контракт, изменивший его жизнь.
Все это имело бешеный успех. Но мне не нравится то, как все закончилось», – сказал Керр.