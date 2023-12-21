Стив Керр: «Мне не нравится, как все закончилось для Джордана Пула в «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Стив Керр Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что недоволен тем, как защитник «Вашингтона» Джордан Пул покинул калифорнийскую команду.

«В глубине души я знаю, что когда случился тот инцидент на тренировке, мы справились с этим наилучшим образом. Но оглядываясь назад, наверняка можно было сделать лучше.

Мне не нравится, как все закончилось для Джордана, потому что у него огромная история успеха. Для нас и для него это был отличный союз. Он помог нам выиграть титул. Мы помогли ему стать чемпионом и парнем, подписавшим большой контракт, изменивший его жизнь.

Все это имело бешеный успех. Но мне не нравится то, как все закончилось», – сказал Керр.

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1 комментарий
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Либо жирный контракт либо кулак Грина, либо просто балбес
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