Билл Симмонс верит, что «Миннесота» может пройти «Денвер»: «Но под дулом пистолета я бы все равно выбрал Йокича на Западе»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Билл Симмонс Баскетбол

Билл Симмонс считает, что «Денвер» по-прежнему фаворит на Западе.

«Мне не нравится то, что я вижу от «Денвера» в этом сезоне. Но, выбирая под дулом пистолета, думаю, я бы все равно взял Йокича на Западе. Хотя эта «Миннесота» создана для того, чтобы победить «Денвер».

Смогут они это сделать или нет, я не знаю. Но у них есть большие, которые могут «висеть» на Йокиче на протяжении четырех четвертей. У них есть Эдвардс, который, как мне кажется, будет «бежать» с мыслями, что он лучше «Наггетс». К тому же у них может быть преимущество домашней площадки», – объяснил эксперт и основатель The Ringer.

3 комментария
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Рано все это прикидывать, многое от травм и формы в конце сезона будет зависеть. К тому же, в первых раундах они вряд ли встретятся, а такой финал конфы - совсем не гарантия
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Нужно смотреть форму Денвера в конце сезона. Времени ещё куча. Я бы Йокича усадил с какой-нибудь травмой на 2-3 недели, чтобы он просто в зальчике поработал со всякими снарядами. Чувствуется, что устал он немного от прошлого длинного года.
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Ну камон, у КАТа такое же проклятие, как у Эмбиида
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