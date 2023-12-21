Билл Симмонс верит, что «Миннесота» может пройти «Денвер»: «Но под дулом пистолета я бы все равно выбрал Йокича на Западе»

Билл Симмонс считает, что «Денвер» по-прежнему фаворит на Западе.

«Мне не нравится то, что я вижу от «Денвера» в этом сезоне. Но, выбирая под дулом пистолета, думаю, я бы все равно взял Йокича на Западе. Хотя эта « » создана для того, чтобы победить « ».

Смогут они это сделать или нет, я не знаю. Но у них есть большие, которые могут «висеть» на Йокиче на протяжении четырех четвертей. У них есть Эдвардс, который, как мне кажется, будет «бежать» с мыслями, что он лучше «Наггетс». К тому же у них может быть преимущество домашней площадки», – объяснил эксперт и основатель The Ringer.