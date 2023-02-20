🔍Sports.ru ищет редактора баскетбольных новостей🏀

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Единая лига ВТБ Баскетбол

Всем привет! Нам требуется редактор новостей для баскетбольного раздела.

Если вы проводите много времени на Sports.ru, читаете, интересуетесь новостями, то теперь вам, вполне возможно, будут за это платить.

Базовые требования к кандидатам:

1) знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и интервью баскетбольной тематики и их перевода на русский;

2) стабильный доступ в интернет;

3) готовность выполнять рекомендации редакторов.

Если вам интересна работа с новостями, пишите на адрес prokofiev@sports.ru. В теме указывайте «Редактор баскетбольных новостей».

Желательно представить основную информацию о себе: возраст, регион проживания, ссылку на свой профиль на Sports.ru (если такой есть, но это не обязательно), что-то еще по вкусу.

Также нужно выполнить первое тестовое задание: прислать несколько новостей, сделанных на основе обсуждения новостей Стивеном Эй Смитом и Брайаном Уиндхорстом. Перевод может быть представлен как в теле письма, так и в прикрепленном документе, это не принципиально.

Нам интересны сотрудники из любых регионов. Если вы живете в азиатской части России или в другой стране, это не повод не писать.

Условия трудоустройства такие: мы ищем человека на 15-17 смен в месяц и предлагаем 1500 рублей гросс за 8-часовую смену.