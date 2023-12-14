Колби Ковингтон – Леброну Джеймсу: «Если ты так ненавидишь Америку, которая дала тебе миллиард долларов, проваливай»
Боец UFC Колби Ковингтон вновь жестко раскритиковал суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Если ты так ненавидишь Америку и тебе не нравится страна, которая дала тебе миллиард долларов, проваливай или иди и разберись со мной. Поезжай в Китай и зайди в эти потогонные цеха, где вы используете всех этих рабочих.
Вы используете женщин и платите им гроши с доллара, чтобы зарабатывать свои миллионы. Пошел ты, Леброн Джеймс, ты трус. Ты бесхребетный трус и сучка», — сказал Ковингтон на пресс-конференции UFC.
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Я не думаю что сильно от России отличается. Я учил гимн в школе и спустя практически 20 лет его помню, но я просил у нескольких бравых псевдо патриотов у которых горел пукан, что кто то говорит во время гимна, не встаёт или спортсмены наши не поют как сборная Италии по футболу свой гимн. Так вот эти патриоты даже слов гимна не знают.
Просто хочется хайпонуть. И такие везде и у нас и у них, хочется казаться тем кем не являешься и прогнуться ради каких то бонусов.