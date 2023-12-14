Колби Ковингтон – Леброну Джеймсу: «Если ты так ненавидишь Америку, которая дала тебе миллиард долларов, проваливай»

Боец UFC Колби Ковингтон вновь жестко раскритиковал суперзвезду « » .

«Если ты так ненавидишь Америку и тебе не нравится страна, которая дала тебе миллиард долларов, проваливай или иди и разберись со мной. Поезжай в Китай и зайди в эти потогонные цеха, где вы используете всех этих рабочих.

Вы используете женщин и платите им гроши с доллара, чтобы зарабатывать свои миллионы. Пошел ты, Леброн Джеймс, ты трус. Ты бесхребетный трус и сучка», — сказал Ковингтон на пресс-конференции UFC.