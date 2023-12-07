Джоэл Эмбиид: «Иногда команде нужно, чтобы ты был плеймейкером, иногда – чтобы набирал очки»

« » на выезде справилась с « » – 131:126.

Центровой «Сиксерс» сделал дабл-дабл: 50 очков и 13 подборов, а также 7 результативных передач, перехват и блок-шот (6 потерь).

«Иногда команде нужно, чтобы ты был плеймейкером, иногда – чтобы набирал очки. И я чувствовал, что это был один из тех матчей, когда я должен взять игру в свои руки и начать действовать.

Партнеры по команде отдавали передачи, принимали верные решения каждый раз, и я просто завершал владения», – признался Эмбиид после игры.