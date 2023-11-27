Чемпион Евролиги-2014 Софоклис Схорцианитис был госпитализирован с повышенным давлением и тошнотой

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Софоклис Схорцианитис Баскетбол

Чемпион Евролиги-2014 в составе тель-авивского «Маккаби» Софоклис Схорцианитис в субботу вечером был срочно доставлен в больницу в Афинах.

Как сообщают греческие СМИ, у бывшего баскетболиста «Олимпиакоса» наблюдается повышенное давление и тошнота, а по некоторым, неподтвержденным данным, у Схорцианитиса отказала одна почка.

Его состояние остается стабильным, в ближайшие дни Схорцианитис пройдет дополнительные обследования.

В составе сборной Греции Схорцианитис стал серебряным призером чемпионата мира-2006.

Бигмэн провел 10 сезонов в Евролиге, набирая в среднем 8,4 очка и 2,8 подбора за игру.

1 комментарий

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Tim Timson
здоровья Бэйби Шаку
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