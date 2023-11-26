Кевин Дюрэнт объяснил свой уход из «Бруклина»: «Нам помешали обстоятельства, которые не зависели от игроков»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт в интервью The Post объяснил, почему принял решение покинуть «Бруклин» по ходу прошлого сезона.

«Просто не было последовательности, не было преемственности в том, кем мы были как команда. Когда ты хочешь стать чемпионом, надо создавать свою идентичность с первого дня. И множество обстоятельств, которые не зависели от игроков, помешали нам этого достичь.

Таков бизнес. Такова НБА в целом. Но мы все стали лучше как отдельные игроки, многому научились на этом опыте – все, от руководителей до баскетболистов, – и теперь можем с бóльшим знанием дела работать в НБА.

Если вы ничего не вынесли из этого, то это ваши проблемы. Потому что за это время можно было получить множество полезных жизненных уроков.

Я пытался [перейти раньше], но они просто не хотели меня обменивать. Пытался, но не получилось. Не собирался пропускать ни одной игры из-за всего этого. Поэтому, как только начался сезон, я решил: «Что бы ни случилось, просто буду готовиться к сезону». Так что все получилось как нельзя вовремя», – поделился Дюрэнт.

17 комментариев

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xamer 9
Кажется, что пока Харден, Кайри с КД не закончат карьеру, мы так и не узнаем реально в чем причина их побега из Бруклина. Все их текущие комментарии - какой то поток слов, который можно интерпретировать по разному.
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boller_73
Всё проще, дружки решили попробовать вместе поиграть, но потом один обкурился шалфея и забил на баскетбол. Дюра просто забил на это и искал причины где угодно, но только не в своём друге, а Бородатый сразу понял что искать здесь нечего
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Барыс Акбарсович
Бедный Кевин, никогда ничего от него не зависит.
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Muerte
Ответ xamer 9
Кажется, что пока Харден, Кайри с КД не закончат карьеру, мы так и не узнаем реально в чем причина их побега из Бруклина. Все их текущие комментарии - какой то поток слов, который можно интерпретировать по разному.
в принципе, всем всё понятно и без их комментариев. максимум, Хардена можно послушать, он хоть горячий инсайд может дать, а кекс индейца до конца покрывать будет. вот сейчас у него клуб виноват...
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Батя ивана
Это примерно тоже самое, что КД говорил в разговоре с Дреймондом, когда зашла речь про «почему ты ушел из ГСВ, Кевин». Братаны не виноваты, я не виноват, а вот организация подвела)
Все еще считаю, что останься Харден, Кайри и КД в Брукле их контракты (кроме контракта КД) и шансы на гайки были бы выше нынешних.
В целом проблемы начались с перехода Хардена, он был хорош в первом сезоне, а потом поплыл от движухи с Кайри, не вывез и начался саботаж)
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Muerte
не балбес травокур подвёл всех и выбесил одноклубников, а команда виновата. так и запишем - "не повзрослел"
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kern-dll
Ему всегда что-то мешает.
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VKing24
Поломались, не сыгрались, вот и развалилось второе величайшее трио из Бруклина
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Korban Cobain
Такой мега-обсер получился канешн. Этим троим нужен был ментальный лидер в виде тренера-чемпиона.
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Artur Gritsenko
Не очень уместное сравнение, но Леброн Джеймс уходил из Кливленда дважды и стал чемпионом, кроме того, что принес титул в родную команду. А тут бегство из Оклахомы в ГС, там не заладилось, потому как были другие лидеры по ментальности, да и по игре тоже. Попытка показать себя, что я тоже так могу, а по факту мыльный пузырь. почему-то забывают о деньгах, что он получал. а ему платили, и уж кто-то, а Бруклин потерял нереальные деньги, вложив в игроков... Теперь вот Финикс. И кажется, будет та же история. возможно, равный счёт в решающей игре, бросок и либо заступ, либо просто мимо или потеря. Ментальность никуда не выбросить.
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Сергей Мирный
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На тренировках вместо мячей нам выдали ежей. На чартер на первый выезд мы не смогли найти самолёт, нам дали только подводную лодку. Тренировочный центр был атакован саранчой. Мы с Кайри зашли в тренерскую и увидели там валяющегося без сознания Стива Неша. Когда он пришёл в себя, то не сразу, но признался, что был изнасилован и осквернён Адамом Сильвером за отказ давать послематчевые прессухи.
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Ивванов
Дюрант мог войти в число величайших баскетболистов, с кучей перстней, а останется в истории, как отличный игрок, не реализовавший себя из-за психологических проблем.
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Ивванов
Ответ Сергей Мирный
В ГСВ у него всё получилось, мвп финальной серии. Заступ в 7-ой игре с Милуоки - сознательный способ намекнуть Яннису, что его липовое чемпионство ничего не стоит. Гайки Яннису Лига пообещала как награду за подписание контракта с Милуоки летом 2020-го, и Дюрэнту было немного обидно, что придётся ждать ещё какое-то время. Скорбный интерфейс Стива Неша после сирены пятой игры той серии, когда счёт стал 3-2 в пользу Бруклина, и он обнял Дюрэнта. Типа "я всё понимаю, бро, но давай уже разойдёмся по домам побыстрее, зачем затягивать на ещё одну игру этот чёртов дог?" Всё что надо у Кевина в его карьере получилось, феноменальный игрок, по уровню игры Дюрэнт уже в топ-2 всех времён впереди Джордана, Леброн чуточку круче и универсальнее. А заступ за дугу в конце 7-ой игры - величайший момент в истории cовременной договорной NBA, показное нежелание Бена Симмонса забивать Атланте из-под кольца даже рядом не валялось по уровню величия
Ничего себе тебя штырит или ты просто решил минусы собрать, объявил Дюранта игроком топ-2 за всю историю баскетбола.
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