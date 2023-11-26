Кевин Дюрэнт объяснил свой уход из «Бруклина»: «Нам помешали обстоятельства, которые не зависели от игроков»

Форвард « » в интервью The Post объяснил, почему принял решение покинуть « » по ходу прошлого сезона.

«Просто не было последовательности, не было преемственности в том, кем мы были как команда. Когда ты хочешь стать чемпионом, надо создавать свою идентичность с первого дня. И множество обстоятельств, которые не зависели от игроков, помешали нам этого достичь.

Таков бизнес. Такова НБА в целом. Но мы все стали лучше как отдельные игроки, многому научились на этом опыте – все, от руководителей до баскетболистов, – и теперь можем с бóльшим знанием дела работать в НБА.

Если вы ничего не вынесли из этого, то это ваши проблемы. Потому что за это время можно было получить множество полезных жизненных уроков.

Я пытался [перейти раньше], но они просто не хотели меня обменивать. Пытался, но не получилось. Не собирался пропускать ни одной игры из-за всего этого. Поэтому, как только начался сезон, я решил: «Что бы ни случилось, просто буду готовиться к сезону». Так что все получилось как нельзя вовремя», – поделился Дюрэнт.