Кевин Дюрэнт объяснил свой уход из «Бруклина»: «Нам помешали обстоятельства, которые не зависели от игроков»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт в интервью The Post объяснил, почему принял решение покинуть «Бруклин» по ходу прошлого сезона.
«Просто не было последовательности, не было преемственности в том, кем мы были как команда. Когда ты хочешь стать чемпионом, надо создавать свою идентичность с первого дня. И множество обстоятельств, которые не зависели от игроков, помешали нам этого достичь.
Таков бизнес. Такова НБА в целом. Но мы все стали лучше как отдельные игроки, многому научились на этом опыте – все, от руководителей до баскетболистов, – и теперь можем с бóльшим знанием дела работать в НБА.
Если вы ничего не вынесли из этого, то это ваши проблемы. Потому что за это время можно было получить множество полезных жизненных уроков.
Я пытался [перейти раньше], но они просто не хотели меня обменивать. Пытался, но не получилось. Не собирался пропускать ни одной игры из-за всего этого. Поэтому, как только начался сезон, я решил: «Что бы ни случилось, просто буду готовиться к сезону». Так что все получилось как нельзя вовремя», – поделился Дюрэнт.
Все еще считаю, что останься Харден, Кайри и КД в Брукле их контракты (кроме контракта КД) и шансы на гайки были бы выше нынешних.
В целом проблемы начались с перехода Хардена, он был хорош в первом сезоне, а потом поплыл от движухи с Кайри, не вывез и начался саботаж)