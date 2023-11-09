Александр Захаров: «Зенит» взял не того Захарова»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Александр Захаров Денис Захаров Уралмаш Баскетбол

Форвард «Уралмаша» Александр Захаров в интервью тележурналу «Вид сверху» рассказал, что всегда мечтал играть в Санкт-Петербурге.

«Моей первой мечтой было заиграть в баскетбол на хорошем уровне. Когда я только начинал заниматься, ходил на матче петербургского «Спартака» и очень хотел когда-то оказаться в нем. Вообще, у меня всегда была мечта – играть в родном Санкт-Петербурге, но никак не получается, никто меня не зовет! Может, они не знают, что я из Питера? «Зенит» взял не того Захарова! (в «Зените» играет Денис Захаров – прим.).

Нет, это конечно шутки, мне все нравится в «Уралмаше», но я всегда хотел играть дома. Чтобы родственники приходили на матче – все же, в Екатеринбург семья не всегда может приехать. Но сейчас меня все устраивает здесь, у нас очень хорошая команда», – сказал Захаров.

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