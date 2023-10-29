Велимир Перасович: «Мы находимся еще на старте сезона, поэтому пока сложно оценивать результат команды»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Автодором» (82:72) рассказал, что еще рано подводить итоги начала сезона.
«Сегодня, может быть, мы играли не очень хорошо, но команда старалась и выложилась на полную.
У нас были некоторые проблемы с игроками, но несмотря на это УНИКС контролировал мяч на протяжении всего матча.
Мы находимся еще на старте сезона, поэтому пока сложно оценивать результат команды. Тем более у нас были трудности с травмированными, но мы будем бороться до конца», – сказал специалист.
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