Велимир Перасович: «Мы находимся еще на старте сезона, поэтому пока сложно оценивать результат команды»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над « » (82:72) рассказал, что еще рано подводить итоги начала сезона.

«Сегодня, может быть, мы играли не очень хорошо, но команда старалась и выложилась на полную.

У нас были некоторые проблемы с игроками, но несмотря на это УНИКС контролировал мяч на протяжении всего матча.

Мы находимся еще на старте сезона, поэтому пока сложно оценивать результат команды. Тем более у нас были трудности с травмированными, но мы будем бороться до конца», – сказал специалист.

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов