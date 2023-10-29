Победе «Буллс» над «Рэпторс» способствовали две судейские ошибки

Теги Чикаго Торонто НБА судьи Демар Дерозан Паскаль Сиакам Баскетбол

Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах матча, опубликованному в субботу, победе «Чикаго» над «Торонто» в овертайме способствовали две ошибки судей.

За 6,3 секунды до конца четвертой четверти арбитры пропустили пробежку у Демара ДеРозана, которая должна была привести к потере мяча. Вместо этого на форварде «Чикаго» сфолили, и он отправился на линию штрафных бросков, получив шанс сравнять счет.

Также лига установила, что форвард «Торонто» Паскаль Сиакам не должен был получить фол в нападении при столкновении Алексом Карузо за 3,4 секунды до конца.

«Буллс» отставали на 17 очков за пять минут до конца четвертой четверти, но совершили камбэк и перевел игру в овертайм, где одержали свою первую победу в сезоне (104:103 ОТ).

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