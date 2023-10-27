Джарред Вандербилт становится ближе к возвращению. Он будет повторно обследован через две недели
Тяжелый форвард Джарред Вандербилт был повторно обследован медицинским персоналом «Лейкерс», сообщает обозреватель Йован Буха.
У баскетболиста бурсит пятки левой ноги – и есть прогресс в лечении.
Вандербилт будет повторно обследован через две недели. Он получил травму в начале октября. Ожидалось, что форвард будет готов к началу регулярки.
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