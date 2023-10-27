Джарред Вандербилт становится ближе к возвращению. Он будет повторно обследован через две недели

Теги травмы Лейкерс НБА Джарред Вандербилт Баскетбол

Тяжелый форвард Джарред Вандербилт был повторно обследован медицинским персоналом «Лейкерс», сообщает обозреватель Йован Буха.

У баскетболиста бурсит пятки левой ноги – и есть прогресс в лечении.

Вандербилт будет повторно обследован через две недели. Он получил травму в начале октября. Ожидалось, что форвард будет готов к началу регулярки.

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1 комментарий

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Agent Smith
Здоровья🏀
+3
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+3
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