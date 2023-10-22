Пол Пирс: «Виктор Вембаньяма входит в пятерку самых мастеровитых игроков НБА»
Легенда «Бостона» Пол Пирс в подкасте «Ticket & The Truth» выразил восхищение мастерством новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.
«На сегодняшний день Вемби входит в пятерку самых мастеровитых игроков НБА.
Он продемонстрировал дриблинг, продемонстрировал степбэк, продемонстрировал навес, пик-н-ролл, пик-н-поп. Он показал, что может получить мяч в окружении защитников и забить сверху через всех», – сказал Пирс.
Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило
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