Ксавьер Мун и Джоуи Хаузер покинули «Клипперс»

Теги переходы Клипперс НБА Ксавьер Мун Джоуи Хаузер Баскетбол

«Клипперс» отчислили защитника Ксавьера Муна (28 лет, 188 см) и легкого форварда Джоуи Хаузера (24 года, 206 см).

В четырех матчах предсезонки Мун набирал в среднем 9 очков, делал 3,5 подбора и 3,3 передачи при 38% реализации с игры и 29% из-за дуги.

Показатели Хаузера в Летней лиге составили 4,6 очка и 4 подбора в восьми играх за 16,7 минуты в среднем.

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