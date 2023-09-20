«Клипперс» подпишут Ксавьера Муна

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Защитник Ксавьер Мун (28 лет, 188 см) подпишет негарантированный контракт с «Клипперс».

Об этом информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Мун провел в составе «парусников» последние два сезона – и вышел на паркет в 14 встречах.

У «Клипперс» есть возможность подписать одного игрока на двусторонний контракт.

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