Дуоп Рит покинет «Портленд»

« » расстался с центровым Дуопом Ритом (27 лет, 211 см), сообщает обозреватель команды Шон Хайкин.

Сезон-2022/23 Рит провел в чемпионате Китая, где набирал в среднем 18,2 очка и 7,8 подбора при 45% с игры и 33% из-за дуги.

Центровой представлял Австралию на минувшем чемпионате мира-2023, а также выступал за «Блэйзерс» в Летней лиге.

В пяти матчах на ЧМ-2023 показатели Рита составили 8,6 очка и 2,4 подбора при 81% с игры и 75% трехочковых.

В Летней лиге-2023 он набирал 13 очков и 7,4 подбора при 48% с игры и 38% из-за дуги.

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