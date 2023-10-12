Майки Уильямс предстанет перед судом 24 октября по шести обвинениям в использовании огнестрельного оружия. Звезде старшей школы грозит до 28 лет тюрьмы

Теги происшествия НБА драфт НБА университет Мемфис Майки Уильямс Баскетбол

Верховный суд обязал звездного новобранца университета Мемфиса Майки Уильямса предстать перед судом по шести обвинениям в применении огнестрельного оружия.

Судья Шерри М. Томпсон-Тэйлор назначила предъявление обвинения Уильямсу на 24 октября. Она отклонила ходатайство стороны обвинения об увеличении залога за Уильямса до 500 000 долларов. С момента ареста 13 апреля Уильямс находился на свободе под залог в 50 000 долларов.

Уильямсу предъявлено пять обвинений в нападении с применением огнестрельного оружия и одно обвинение в стрельбе по движущемуся автомобилю. В случае вынесения обвинительного приговора по всем пунктам ему грозит до 28 лет лишения свободы.

Уильямс посещает онлайн-занятия в университете, остается в списках, но не имеет доступа к командным объектам и мероприятиям, и его статус в программе будет определен после разрешения судебного дела, сообщили в школе в конце прошлого месяца.

Первый матч университетской команды состоится 6 ноября в домашнем матче с Джексон Стэйт.

Уильямс был претендентом на выбор в первом раунде драфта 2024 года. В 27 матчах прошлого сезона за Сан-Исидро он набирал в среднем 23,8 очка и совершал 9,2 передачи.

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5 комментариев

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Aleksey Dolmatov
Ох уж этот Мемфис
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VKing24
24 очка, неплохой шутер был
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rembrandao
Вот это настоящий Shooting guard
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олси
брат , хочешь стать миллионером , спать с самыми красивыми женщинами и отдыхать на лучших курортах ? Не , я лучше кого ни будь вальну .
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