Майки Уильямс предстанет перед судом 24 октября по шести обвинениям в использовании огнестрельного оружия. Звезде старшей школы грозит до 28 лет тюрьмы

Верховный суд обязал звездного новобранца университета Мемфиса Майки Уильямса предстать перед судом по шести обвинениям в применении огнестрельного оружия.

Судья Шерри М. Томпсон-Тэйлор назначила предъявление обвинения Уильямсу на 24 октября. Она отклонила ходатайство стороны обвинения об увеличении залога за Уильямса до 500 000 долларов. С момента ареста 13 апреля Уильямс находился на свободе под залог в 50 000 долларов.

Уильямсу предъявлено пять обвинений в нападении с применением огнестрельного оружия и одно обвинение в стрельбе по движущемуся автомобилю. В случае вынесения обвинительного приговора по всем пунктам ему грозит до 28 лет лишения свободы.

Уильямс посещает онлайн-занятия в университете, остается в списках, но не имеет доступа к командным объектам и мероприятиям, и его статус в программе будет определен после разрешения судебного дела, сообщили в школе в конце прошлого месяца.

Первый матч университетской команды состоится 6 ноября в домашнем матче с Джексон Стэйт.

Уильямс был претендентом на выбор в первом раунде драфта 2024 года. В 27 матчах прошлого сезона за Сан-Исидро он набирал в среднем 23,8 очка и совершал 9,2 передачи.

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