Жан-Пьер Сьюта: «Рассматриваем возможность приглашения в сборную Франции игроков, выступающих в России»

Теги сборная Франции Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта заявил, что сборная может пересмотреть свое отношение к игрокам, выступающим в Единой лиге ВТБ.

«Мы должны утвердить критерии отбора и представить их Олимпийскому комитету до конца октября. У нас есть совершенно особые случаи, такие как игроки, выступающие в России. Они не могут быть приглашены в национальную сборную, пока не изменится ситуация. Решением может стать окончание конфликта на Украине, но это также может произойти в результате глубокого размышления на уровне Международного олимпийского комитета и Министерства спорта.

Мы не можем в одиночку развить эту тему, но мы рассматриваем все типы решений, которые могут позволить пригласить этих игроков. Поэтому мы будем работать над этим на политическом уровне и посмотрим, что можно сделать и что будет приемлемым в отношении Украины, которую мы решительно поддерживаем», — сказал Сьюта.

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2 комментария

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Назар Игорь
Они же торжественно заявляли что Эртель никогда не будет играть за Францию.
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Сибирский литовец
Ответ Назар Игорь
Они же торжественно заявляли что Эртель никогда не будет играть за Францию.
последние успехи французов всему виной)
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