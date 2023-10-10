Венсан Колле остался главным тренером сборной Франции

Федерация баскетбола Франции официально объявила, что Венсан Колле останется на посту главного тренера национальной сборной и будет готовить ее к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в .

После провального выступления Франции на чемпионате мира-2023, где действующие вице-чемпионы Европы и Олимпийских игр не вышли из группы и заняли 18-е место, появились слухи о возможной отставке Колле.

Колле руководит французской сборной с 2009 года. За это время она стала победителем Евробаскета-2013, выиграла две бронзовые медали чемпионата Европы, три бронзовые медали чемпиона мира, а также завоевала серебро Олимпиады-2020.