Венсан Колле остался главным тренером сборной Франции

Теги Венсан Колле сборная Франции Париж-2024 Федерация баскетбола Франции Баскетбол

Федерация баскетбола Франции официально объявила, что Венсан Колле останется на посту главного тренера национальной сборной и будет готовить ее к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

После провального выступления Франции на чемпионате мира-2023, где действующие вице-чемпионы Европы и Олимпийских игр не вышли из группы и заняли 18-е место, появились слухи о возможной отставке Колле.

Колле руководит французской сборной с 2009 года. За это время она стала победителем Евробаскета-2013, выиграла две бронзовые медали чемпионата Европы, три бронзовые медали чемпиона мира, а также завоевала серебро Олимпиады-2020.

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2 комментария

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Tim Timson
и правильно. домашняя Олимпиада венец карьеры)
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