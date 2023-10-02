Джейлен Браун готов поехать на ОИ-2024: «Нет большей чести, чем играть за сборную США по баскетболу»

Теги Бостон сборная США НБА Джейлен Браун Баскетбол

Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун будет рад, если получит возможность выступать свою страну на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Нет большей чести, чем играть за сборную США по баскетболу... Иметь возможность представлять свою страну. Будет очень здорово, если получится принять участие в Олимпиаде», – сказал американец в разговоре с прессой.

Сообщалось, что 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс уже начал собирать состав сборной США, созвонившись с несколькими звездами лиги.

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1 комментарий

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Tim Timson
вы уже с бостонскими братьями съездили)..сиди рыбачь. хватит Тейтума одного)
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