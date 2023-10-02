Джейлен Браун готов поехать на ОИ-2024: «Нет большей чести, чем играть за сборную США по баскетболу»

Атакующий защитник « » будет рад, если получит возможность выступать свою страну на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Нет большей чести, чем играть за сборную США по баскетболу... Иметь возможность представлять свою страну. Будет очень здорово, если получится принять участие в Олимпиаде», – сказал американец в разговоре с прессой.

Сообщалось, что 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс уже начал собирать состав сборной США, созвонившись с несколькими звездами лиги.

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