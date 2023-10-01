Блэйк Гриффин думает над завершением карьеры

Теги Бостон НБА Блэйк Гриффин Брэд Стивенс Баскетбол

6-кратный участник Матча всех звезд Блэйк Гриффин рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры.

Об этом рассказал президент «Бостона» Брэд Стивенс.

«Блэйк отлично провел прошлый сезон. Он был невероятен, когда был на паркете, и даже лучше, когда оставался за его пределами. Каждый в нашей организации будет его фанатом навеки.

Знаете, если он решит продолжить играть, захочет вернуться на Восток, он знает, что цена вопроса: один телефонный звонок», – сказал управленец в интервью Boston Globe.

В прошлом сезоне Гриффин провел за «Бостон» 41 матч, набирая в среднем 4,1 очка и 3,8 подбора. Это самые низкие показатели в карьере 34-летнего форварда.

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1 комментарий

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Свежий
Карьера Блэйка затухла также быстро, как и разгоралась в самом начале. Подарил целую кучу исторических хайлайтов, обладал чудовищным атлетизмом!
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