Блэйк Гриффин думает над завершением карьеры

6-кратный участник Матча всех звезд рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры.

Об этом рассказал президент « » .

«Блэйк отлично провел прошлый сезон. Он был невероятен, когда был на паркете, и даже лучше, когда оставался за его пределами. Каждый в нашей организации будет его фанатом навеки.

Знаете, если он решит продолжить играть, захочет вернуться на Восток, он знает, что цена вопроса: один телефонный звонок», – сказал управленец в интервью Boston Globe.

В прошлом сезоне Гриффин провел за «Бостон» 41 матч, набирая в среднем 4,1 очка и 3,8 подбора. Это самые низкие показатели в карьере 34-летнего форварда.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?