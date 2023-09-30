«Селтикс» подписали негарантированный контракт с Ди Джей Стюардом

Теги переходы Бостон НБА Ди Джей Стюард Баскетбол

«Бостон» подписал негарантированный контракт с атакующим защитником Ди Джей Стюардом (21 год, 188 см).

Выпускник университета Дьюк примет участие в тренировочном лагере «Селтикс», а после предсезонки, скорее всего, присоединится к «Мэну» в G-лиге.

В прошлом сезоне Стюард сыграл за «Стоктон Кингз» 45 матчей, набирая в среднем 13,0 очка и делая 4,2 передачи за 23,5 минуты.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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