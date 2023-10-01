«Мемфис» отчислил Джоша Кристофера и Айзейю Тодда

Теги переходы Мемфис НБА Джош Кристофер Айзейя Тодд Баскетбол

«Мемфис» отчислил атакующего защитника Джоша Кристофера (21 год, 196 см) и тяжелого форварда Айзейю Тодда (21 год, 208 см).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кристофер и Тодд стали игроками «Гриззлис» в результате сделок с участием Диллона Брукса и Тайуса Джонса.

В 64 матчах прошлого сезона за «Хьюстон» Кристофер набирал в среднем 5,8 очка за 12,3 минуты на паркете.

Тодд за 2 года провел 18 матчей за «Вашингтон». Его показатели в G-лиге в прошлом сезоне составили 6,5 очка и 2,5 подбора при 36,3% реализации бросков с игры.

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