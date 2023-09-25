Александр Секулич: «Молодежь «Локо» смогла переломить ход матча и затащить «Зенит» в концовку»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился впечатлениями от финального матча Суперкубка с « » (83:85).

– Мы выложились по максимуму, отдали все силы, что у нас были. Парни по-настоящему бились, и у нас был шанс выиграть. Я горжусь командой. Без Джейлена Барфорда, без Девона Акуна-Перселла, который выбыл еще в первой половине, наша молодежь смогла переломить ход матча и затащить такую прекрасно укомплектованную команду, как «Зенит», в концовку, где все решалось в последнем владении.

– А что произошло в последнем владении? О чем вы начали говорить судье после финальной сирены?

– Мы не забили, больше тут не о чем говорить.

– Что случилось с ?

– Какая-то мышечная травма, точнее сейчас сказать не могу.

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию