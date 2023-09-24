Андреас Обст: «Они в НБА могут называть себя как угодно. Германия – чемпион мира»

Теги сборная Германии сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Андреас Обст Баскетбол

Атакующий защитник сборной Германии Андреас Обст так же не считает верным тот факт, что чемпионы НБА называют себя чемпионами мира.

«В НБА они говорят, что они чемпионы мира, потому что там играют лучшие игроки на планете. Но они все равно чемпионы внутренней лиги, а мы в Германии – победители чемпионата мира.

У них в НБА всегда было такое отношение, что они лучшие в чем-то, и их можно характеризовать по-разному. Забавно, что люди до сих пор говорят об этом. Они могут называть себя как угодно, суть от этого не меняется. Мы – чемпионы мира», – сказал Обст.

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5 комментариев

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Miknik
Германия - чемпион мира по баскетболу, точка.
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Сергей Скрипник
Ответ Miknik
Германия - чемпион мира по баскетболу, точка.
Баскетболу 5х5 среди мужчин без физических ограничений, не молодежных
+1
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Andy
Эти лучшие игроки НБА были в составе и США и Канады. И что они выиграли?
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quznez
Ответ Miknik
Германия - чемпион мира по баскетболу, точка.
но есть один нюанс, афронемцы были лучше афроканадцев, афроамериканцев и даже лучше сербов.
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