Андреас Обст: «Они в НБА могут называть себя как угодно. Германия – чемпион мира»

Атакующий защитник сборной Германии Андреас Обст так же не считает верным тот факт, что чемпионы называют себя чемпионами мира.

«В НБА они говорят, что они чемпионы мира, потому что там играют лучшие игроки на планете. Но они все равно чемпионы внутренней лиги, а мы в Германии – победители чемпионата мира.

У них в НБА всегда было такое отношение, что они лучшие в чем-то, и их можно характеризовать по-разному. Забавно, что люди до сих пор говорят об этом. Они могут называть себя как угодно, суть от этого не меняется. Мы – чемпионы мира», – сказал Обст.

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