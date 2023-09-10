Президент «Баварии» о победе Германии на ЧМ по баскетболу: «Невероятная спортивная сенсация. Тысяча поздравлений команде»

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Президент «Баварии» поздравил сборную Германии с победой на ЧМ по баскетболу.

Германия впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу, обыграв в финале сборную Сербии.

«Это величайшее достижение, в которое трудно поверить. Это не что иное, как невероятная спортивная сенсация, и мы действительно не можем подобрать слов. Тысяча поздравлений в адрес этой невероятной команды.

Мы в Мюнхене очень гордимся Анди Обстом, Исааком Бонгой и Нильсом Гиффаем. Представители «Баварии» вместе со всей командой и тренером Гордоном Хербертом добились чего-то исторического. Мы не можем дождаться, когда наши ребята вернутся в BMW Park», – сказал Герберт Хайнер.

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3 комментария

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Экспертное мнение
В хоккее в финале играли, в баскетболе чемпионы. В футболе убыло, в других видах прибыло, как говорится.
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mc-manaman
где-то стали чемпионами, где то скатились на дно
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