Президент «Баварии» о победе Германии на ЧМ по баскетболу: «Невероятная спортивная сенсация. Тысяча поздравлений команде»
Президент «Баварии» поздравил сборную Германии с победой на ЧМ по баскетболу.
Германия впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу, обыграв в финале сборную Сербии.
«Это величайшее достижение, в которое трудно поверить. Это не что иное, как невероятная спортивная сенсация, и мы действительно не можем подобрать слов. Тысяча поздравлений в адрес этой невероятной команды.
Мы в Мюнхене очень гордимся Анди Обстом, Исааком Бонгой и Нильсом Гиффаем. Представители «Баварии» вместе со всей командой и тренером Гордоном Хербертом добились чего-то исторического. Мы не можем дождаться, когда наши ребята вернутся в BMW Park», – сказал Герберт Хайнер.
Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
3 комментария