Президент «Баварии» о победе Германии на ЧМ по баскетболу: «Невероятная спортивная сенсация. Тысяча поздравлений команде»

Президент «Баварии» поздравил сборную Германии с победой на ЧМ по баскетболу.

Германия впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу, обыграв в финале сборную Сербии.

«Это величайшее достижение, в которое трудно поверить. Это не что иное, как невероятная спортивная сенсация, и мы действительно не можем подобрать слов. Тысяча поздравлений в адрес этой невероятной команды.

Мы в Мюнхене очень гордимся , и . Представители «Баварии» вместе со всей командой и тренером Гордоном Хербертом добились чего-то исторического. Мы не можем дождаться, когда наши ребята вернутся в BMW Park», – сказал .

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

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