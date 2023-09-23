Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Милан» сыграет с «Виртусом», «Брешия» встретится с «Дертоной»
Сегодня пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Италии.
«Милан» сыграет с «Виртусом», «Брешия» встретится с «Дертоной».
Брешия
1/2 финала
Милан – Виртус
23 сентября. 19:00
Брешия – Дертона
23 сентября. 21:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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