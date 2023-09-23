Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Милан» сыграет с «Виртусом», «Брешия» встретится с «Дертоной»

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Сегодня пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Италии.

«Милан» сыграет с «Виртусом», «Брешия» встретится с «Дертоной».

Суперкубок Италии

Брешия

1/2 финала

Милан – Виртус

23 сентября. 19:00

Брешия – Дертона

23 сентября. 21:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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