Владимир Гомельский: «В таком «Далласе» Дончич сможет играть еще лет 7-8, но выиграть с ним титул невозможно»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился своим мнением о словенском лидере «Далласа» Луке Дончиче.
«Дончич – очень своеобразный игрок. Не обладая скоростью, прыгучестью и выносливостью, необходимыми для выступления в НБА, он перестраивает всю команду/ игру под себя. И ему это удается. Кроме того, играя в таком невысоком темпе, Луке удается избежать серьезных травм. В таком «Далласе» он сможет играть еще лет 7-8, но выиграть с ним титул невозможно.
Бросок Дончича? Я бы выразился так: у Дончича отличный дальний бросок (высокий процент реализации), но немного медленный. Именно по этой причине он и выполняет бросок с очень дальней дистанции. Иначе ему успеют помешать», – написал Гомельский в своей конференции.
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