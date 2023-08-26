Известный комментатор и эксперт поделился своим мнением о словенском лидере « » .

«Дончич – очень своеобразный игрок. Не обладая скоростью, прыгучестью и выносливостью, необходимыми для выступления в , он перестраивает всю команду/ игру под себя. И ему это удается. Кроме того, играя в таком невысоком темпе, Луке удается избежать серьезных травм. В таком «Далласе» он сможет играть еще лет 7-8, но выиграть с ним титул невозможно.

Бросок Дончича? Я бы выразился так: у Дончича отличный дальний бросок (высокий процент реализации), но немного медленный. Именно по этой причине он и выполняет бросок с очень дальней дистанции. Иначе ему успеют помешать», – написал Гомельский в своей конференции.

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