Бэм Адебайо: «Люди забывают о существовании другой стороны площадки, потому что это шоу-бизнес»

Теги Майами НБА Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо считает, что игроки, которые приносят пользу на обеих сторонах площадки, заслуживают большего уважения.

«Многие говорят: «Нет, я не хочу играть в защите. Я хочу играть в нападении, потому что это весело». Это веселее, чем отбиваться в защите.

Все смотрят на последнюю колонку: «Сколько очков он набрал в матче?» Люди забывают о существовании другой стороны площадки, потому что это шоу-бизнес», – сказал Адебайо.

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