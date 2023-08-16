Стивен Эй Смит рассказал о том, как помирился с Кайри Ирвингом и его отцом

Телеведущий Стивен Эй Смит рассказал о том, как наладил отношения со звездой « » , действия которого часто критиковал в последнее время.

По словам журналиста, его заявления оказались настолько чувствительными, что в ситуацию вмешался отец Кайри Дредерик.

«У нас с его отцом сейчас все нормально. Но дошло до того, что в какой-то момент любящий отец своего сына встал на его защиту, отправив мне текстовые сообщения. Я их не очень оценил. И вот мы встретились в «Стейплс Центре». Кайри подкатывает ко мне, хлопает по спине и говорит: «Ты все так же красноречив и энергичен лицом к лицу?» Я ответил: «Ну я же стою здесь, не так ли?» Затем он сказал: «Но это уже в большей степени касается не меня, а вас с отцом». И я сказал: «Ты прав». Это касалось меня и его отца.

Позор в том, что мне 55, а отец Кайри, очевидно, примерно одного со мной возраста. Но воспитывать нас должен был его сын. Так поступают мужчины, Кайри Ирвинг был прав, так что я позвонил его отцу, мы встретились лицом к лицу, проблем не возникло. Я сказал ему: «Я все равно буду судить о твоем сыне по тому, что вижу». Но важно понимать, что не будет личной неприязни или чего-то в этом роде, я просто делаю свою работу. Если это выглядело иначе, то здесь я не прав», – рассказал журналист.

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