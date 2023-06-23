Жига Самар вернулся в «Альбу»

Теги Альба Жига Самар Баскетбол

«Альба» объявила о возвращении разыгрывающего Жиги Самара (22 года, 198 см).

Прошлым летом Самар заключил 4-летний контракт с командой, после чего был отправлен в «Гамбург» на правах аренды.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Самар набирал в среднем 8,2 очка и 6,1 передачи за игру.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Анализ финала НБА через типы владений

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий