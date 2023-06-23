Жига Самар вернулся в «Альбу»
«Альба» объявила о возвращении разыгрывающего Жиги Самара (22 года, 198 см).
Прошлым летом Самар заключил 4-летний контракт с командой, после чего был отправлен в «Гамбург» на правах аренды.
В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Самар набирал в среднем 8,2 очка и 6,1 передачи за игру.
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