Жига Самар вернулся в «Альбу»

« » объявила о возвращении разыгрывающего Жиги Самара (22 года, 198 см).

Прошлым летом Самар заключил 4-летний контракт с командой, после чего был отправлен в «Гамбург» на правах аренды.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Самар набирал в среднем 8,2 очка и 6,1 передачи за игру.

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