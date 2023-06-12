«Бурсаcпор» расстался с генеральным спонсором Frutti Extra
Турецкий «Бурсаcпор» расстался с главным спонсором Frutti Extra.
Frutti Extra, производитель сокосодержащих напитков, является официальном спонсором Евролиги.
«Бурсаcпор» был основан в 2014 году и сотрудничал с компанией с 2019.
Турецкий клуб прошел путь из 3-го дивизиона, в прошлом году дойдя до финала Еврокубка, обыграв «Партизан» в овертайме на стадии 1/8 (103:95).
В финале «Бурсаcпор» уступил «Виртусу» – 67:80.
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