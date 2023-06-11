Чемпионат Сербии. Финал. «Црвена Звезда» обыграла ФМП и завоевала восьмой подряд титул

В воскресенье, 11 июня, « » одержала вторую победу над ФМП (82:72, 2-0) в финальной серии плей-офф чемпионата Сербии и завоевала восьмой подряд титул чемпиона страны.

Форвард Лука Митрович признан MVP финальной серии.

«Црвена Звезда» стала 23-кратным чемпионом Сербии.

Чемпионат Сербии

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Второй матч

ФМП – Црвена Звезда – 72:82 (27:23, 9:20, 19:18, 17:21)

11 июня. 13.00

«Црвена Звезда» победила в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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