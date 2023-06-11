Чемпионат Сербии. Финал. «Црвена Звезда» обыграла ФМП и завоевала восьмой подряд титул
В воскресенье, 11 июня, «Црвена Звезда» одержала вторую победу над ФМП (82:72, 2-0) в финальной серии плей-офф чемпионата Сербии и завоевала восьмой подряд титул чемпиона страны.
Форвард Лука Митрович признан MVP финальной серии.
«Црвена Звезда» стала 23-кратным чемпионом Сербии.
Чемпионат Сербии
Плей-офф
Финал (до двух побед)
Второй матч
ФМП – Црвена Звезда – 72:82 (27:23, 9:20, 19:18, 17:21)
11 июня. 13.00
«Црвена Звезда» победила в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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