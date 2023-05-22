Данкан Робинсон обошел Леброна Джеймса по количеству 3-очковых в плей-офф за «Майами»

Форвард «Майами» обошел 2-кратного чемпиона в составе «Хит» по количеству точных 3-очковых в плей-офф за организацию.

Робинсон реализовал 124 броска. Для этого ему понадобилось 52 игры. Совершая в среднем 5,9 попытки броска из-за дуги за матч, форвард остается точен в 40,5% случаев.

Джеймс 123 раза реализовал 3-очковый бросок в майке « ». На это ушло 87 матчей, в каждом из которых он в среднем делал 4 броска из-за дуги (34,9%).

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