Данкан Робинсон обошел Леброна Джеймса по количеству 3-очковых в плей-офф за «Майами»

Теги Леброн Джеймс Майами НБА НБА плей-офф Данкан Робинсон Баскетбол

Форвард «Майами» Данкан Робинсон обошел 2-кратного чемпиона НБА в составе «Хит» Леброна Джеймса по количеству точных 3-очковых в плей-офф за организацию.

Робинсон реализовал 124 броска. Для этого ему понадобилось 52 игры. Совершая в среднем 5,9 попытки броска из-за дуги за матч, форвард остается точен в 40,5% случаев.

Джеймс 123 раза реализовал 3-очковый бросок в майке «Майами». На это ушло 87 матчей, в каждом из которых он в среднем делал 4 броска из-за дуги (34,9%).

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11 комментариев

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Insamo217
Данкан прям воскрес в этом плей-офф, по сезону все уже думали, что он кончился как игрок, а нет. Так мало того, что он попадает трехи с процентом 50%, так теперь он еще и каты стал сделать под кольцо и в целом довольно уверенно с мячом обращаться. Спо конечно гений
+26
0
+26
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Mr.Trol
Удивительно, считается что Леброн лучше бросает трехи, чем жто умел Джордан. Но у Леброна процент трех в плейофф 33, а у Джордана 33.2. Джордан бросал меньше, но тогда это была узкая специализация, а нынче даже центры должны уметь бросать.
+11
-2
+9
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Ann Tretiakova
не показывайте штабу тренеров ЛАЛ статистику трех Леброна в Хит )) А то они смогут подумать что он умеет бросать их ,и начнут просить его чаще атаковать с дистанции))
+11
-3
+8
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Archer_Great
Ответ Insamo217
Данкан прям воскрес в этом плей-офф, по сезону все уже думали, что он кончился как игрок, а нет. Так мало того, что он попадает трехи с процентом 50%, так теперь он еще и каты стал сделать под кольцо и в целом довольно уверенно с мячом обращаться. Спо конечно гений
гений-некромант))
+6
0
+6
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namankey
Ответ Djoyin
Ещё 30 игр в плей-офф и у Данкана будет 82 игры в плей-офф, целый сезон регулярки. Наверное, это будет, потому что команда в Майами собралась толковая
Обожаю Данкана, но также радуюсь что теперь его легче обменять. Надеюсь уйдёт не только с хорошим контрактом, но и с перстнем
+3
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Яма
Неужели кто-то обошёл ЛеБрона )
+2
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namankey
Интересно что Робинсон не проваливался в плей-офф ни разу за 4 года. Отдельные матчи проваливает, но в среднем, во всех плей-офф он топовый шутер, даже в финале и когда был свип от Бакс.
В этом году у Данкана самый вопиющий лоадменеджмент в НБА))
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+2
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Djoyin
Ещё 30 игр в плей-офф и у Данкана будет 82 игры в плей-офф, целый сезон регулярки. Наверное, это будет, потому что команда в Майами собралась толковая
+3
-2
+1
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Tim Timson
Ответ noke
В точку. В любом случае Майами нужно будет срочно бежать обменивать его. Это прям золотой шанс.
никого так не обмануть в лиге)
+1
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noke
Ответ namankey
Обожаю Данкана, но также радуюсь что теперь его легче обменять. Надеюсь уйдёт не только с хорошим контрактом, но и с перстнем
В точку. В любом случае Майами нужно будет срочно бежать обменивать его. Это прям золотой шанс.
0
0
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noke
Ответ Tim Timson
никого так не обмануть в лиге)
Ну, если уж Майами себя так обманул, то среди Далласов-Вашингтонов-Миннесот лиги вполне может найтись кто-то не слишком умный. Чувак 45% в трёх сериях выбрасывает! У Миннесоты вообще шутеров нет. (правда и активов нет)
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