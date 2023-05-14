Джереми Лин получил серьезное сотрясение мозга на Тайване

Бывший игрок НБА Джереми Лин получил серьезное сотрясение мозга во время матча чемпионата Тайваня между командами «Гаосюн» и «Формоза».

В начале второй четверти защитник боролся за подбор и получил случайный удар локтем по лицу от Криса Маккаллоу. Лин рухнул, ударившись головой и паркет, и не мог подняться. На повторе видно, как его пальцы неестественно согнулись, что свидетельствует о сотрясении мозга.

Несмотря на то, что принесли носилки, Лин смог дойти до скамейки. Генеральный менеджер клуба сообщил, что игрока доставили в местную больницу для дальнейшего обследования.

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