Джереми Лин получил серьезное сотрясение мозга на Тайване

Теги происшествия НБА видео Джереми Лин Баскетбол

Бывший игрок НБА Джереми Лин получил серьезное сотрясение мозга во время матча чемпионата Тайваня между командами «Гаосюн» и «Формоза».

В начале второй четверти защитник боролся за подбор и получил случайный удар локтем по лицу от Криса Маккаллоу. Лин рухнул, ударившись головой и паркет, и не мог подняться. На повторе видно, как его пальцы неестественно согнулись, что свидетельствует о сотрясении мозга.

Несмотря на то, что принесли носилки, Лин смог дойти до скамейки. Генеральный менеджер клуба сообщил, что игрока доставили в местную больницу для дальнейшего обследования.

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1 комментарий

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ДИКАНЬ
Я думал под первый блокшот в истории лиги попал)
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