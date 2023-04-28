Гилберт Аренас о словах Янниса, что не все поражения являются провалом: «Это отличный аргумент, если бы он был адвокатом»

Теги Майами Милуоки НБА Гилберт Аренас НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас не согласен с аргументом звездного форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, что каждое поражение лишь является частью пути к чему-то большему, и нельзя называть неудачные сезоны провалом.

Чемпион регулярки «Милуоки» уступил «Майами» в первом раунде плей-офф – 1-4.

«Это был отличный аргумент, если бы он был адвокатом. Потрясающе. Даже ненадолго заставил поверить, что он прав.

Но в конце концов, ты должен был выиграть чемпионат, или ты должен был хотя бы участвовать в борьбе за него. Ты был фаворитом – в тройке главных претендентов на победу. Провалились ли вы? Да. Если ты уступил в первом раунде, ты, *****, проваливался. Проиграл восьмому сеяному», – сказал Аренас в эфире своего шоу.

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3 комментария

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Мурзин Ринат
Ответ old folk
Там Яннис, кажется, матчи пропускал - или это неважно?
Решающие и самые важные матчи он играл, и судя по игре, он просто выглядел как атлет, а не баскетболист с мозгами
+2
0
+2
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old folk
Там Яннис, кажется, матчи пропускал - или это неважно?
+2
-1
+1
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Сергей Пузанков
Ну да, провал - не провал, а отличная возможность выиграть титул упущена. Не факт, что будут возможности лучше.
0
0
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