Гилберт Аренас о словах Янниса, что не все поражения являются провалом: «Это отличный аргумент, если бы он был адвокатом»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас не согласен с аргументом звездного форварда «Милуоки» , что каждое поражение лишь является частью пути к чему-то большему, и нельзя называть неудачные сезоны провалом.

Чемпион регулярки «Милуоки» уступил « » в первом раунде плей-офф – 1-4.

«Это был отличный аргумент, если бы он был адвокатом. Потрясающе. Даже ненадолго заставил поверить, что он прав.

Но в конце концов, ты должен был выиграть чемпионат, или ты должен был хотя бы участвовать в борьбе за него. Ты был фаворитом – в тройке главных претендентов на победу. Провалились ли вы? Да. Если ты уступил в первом раунде, ты, *****, проваливался. Проиграл восьмому сеяному», – сказал Аренас в эфире своего шоу.

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