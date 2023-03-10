Сани Бечирович станет генеральным менеджером «Панатинаикоса»

46-ой номер драфта НБА 2003 года Сани Бечирович займет пост генерального менеджера греческого « ».

Бечирович прибыл в Афины в пятницу, 10 марта. Ожидается, что бывший баскетболист будет присутствовать сегодня на матче между «зелеными» и «Црвеной Звездой». Cделка станет официальной в ближайшие несколько дней, сообщает Eurohoops.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» подписал долгосрочное соглашение с бывшим тренером «Реала» .

Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили