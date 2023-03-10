Сани Бечирович станет генеральным менеджером «Панатинаикоса»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Сани Бечирович Пабло Ласо Баскетбол

46-ой номер драфта НБА 2003 года Сани Бечирович займет пост генерального менеджера греческого «Панатинаикоса».

Бечирович прибыл в Афины в пятницу, 10 марта. Ожидается, что бывший баскетболист будет присутствовать сегодня на матче Евролиги между «зелеными» и «Црвеной Звездой». Cделка станет официальной в ближайшие несколько дней, сообщает Eurohoops.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» подписал долгосрочное соглашение с бывшим тренером «Реала» Пабло Ласо.

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