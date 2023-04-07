Крис Миддлтон надеется восстановиться к плей-офф из-за болей в колене

Теги Милуоки НБА Крис Миддлтон Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» прошел МРТ колена и в течение следующей недели будет проводить реабилитационные процедуры в надежде быть готовым к началу плей-офф, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболиста беспокоят боли в правом коленном сустваве.

В 33 встречах текущего сезона 31-летний Крис набирает 15,1 очка, 4,9 передачи и 4,2 подбора при 44% реализации с игры.

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3 комментария

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Djoyin
Крис распсиховался в матче против Бостона, его даже выгнали. Вот после такого разгрома тоже надо восстановиться и Крису, и всей команде. Их натурально уничтожили
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Александр Горлов
Павел Косыгин, просто остановись! "Надеется восстановиться из-за болей в колене"..
Да что с тобой не так?!
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serginn
Весь сезон через одно место, в по то же самое будет.
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