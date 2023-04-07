Крис Миддлтон надеется восстановиться к плей-офф из-за болей в колене

Звездный форвард « » прошел МРТ колена и в течение следующей недели будет проводить реабилитационные процедуры в надежде быть готовым к началу плей-офф, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболиста беспокоят боли в правом коленном сустваве.

В 33 встречах текущего сезона 31-летний набирает 15,1 очка, 4,9 передачи и 4,2 подбора при 44% реализации с игры.

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