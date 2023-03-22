Диллон Брукс дисквалифицирован на один матч за 18 технических фолов

Форвард «Мемфиса» дисквалифицирован на один матч за 18 технических фолов в сезоне и пропустит встречу с « » в среду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Брукс получил 18-й технический фол в матче с «Далласом» (112:108) в понедельник, подразнив скамейку запасных соперника после данка.

По правилам лиги, за каждый технический после 16-го игрок получает штраф в размере 5 000 долларов, а за каждый второй – дисквалификацию на один матч.

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