Диллон Брукс дисквалифицирован на один матч за 18 технических фолов

Теги дисквалификации Хьюстон Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс дисквалифицирован на один матч за 18 технических фолов в сезоне и пропустит встречу с «Хьюстоном» в среду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Брукс получил 18-й технический фол в матче с «Далласом» (112:108) в понедельник, подразнив скамейку запасных соперника после данка.

По правилам лиги, за каждый технический после 16-го игрок получает штраф в размере 5 000 долларов, а за каждый второй – дисквалификацию на один матч.

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1 комментарий

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Лиллард унижатель!
Почти все за клоунаду.
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