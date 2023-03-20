Бобби Джонс: «Эмбиид очень напоминает мне Мозеса Мэлоуна»
Член Зала славы НБА Бобби Джонс рассказал, что игра центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида напоминает ему бывшего партнера по команде Мозеса Мэлоуна.
«Джоэл очень напоминает мне Мозеса Мэлоуна. Кажется, в этом году он более сосредоточен – особенно в заключительной четверти. Когда мяч попадает к нему, вероятно, ему стоит разобраться самому. Если Эмбиид находится в тройной опеке, конечно, он делает лучшую работу по нахождению партнеров, чем Мозес.
У него такой обширный набор атакующих навыков – и он это знает, – что может навязать свою игру другим баскетболистам и командам. Эмбиид так и делает, поэтому очень приятно наблюдать, как он распоряжается этой ролью и действительно ведет «Филадельфию» за собой», – поделился Джонс в интервью NBC Sports.
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Мэлоуну было - 28, когда он взял титул с Севенти Сиксерс, Эмбииду сейчас - 29, параллели, конечно, напрашиваются, но будем смотреть, как говорится.