Бобби Джонс: «Эмбиид очень напоминает мне Мозеса Мэлоуна»

Член Зала славы НБА Бобби Джонс рассказал, что игра центрового «Филадельфии» напоминает ему бывшего партнера по команде .

«Джоэл очень напоминает мне Мозеса Мэлоуна. Кажется, в этом году он более сосредоточен – особенно в заключительной четверти. Когда мяч попадает к нему, вероятно, ему стоит разобраться самому. Если Эмбиид находится в тройной опеке, конечно, он делает лучшую работу по нахождению партнеров, чем Мозес.

У него такой обширный набор атакующих навыков – и он это знает, – что может навязать свою игру другим баскетболистам и командам. Эмбиид так и делает, поэтому очень приятно наблюдать, как он распоряжается этой ролью и действительно ведет «Филадельфию» за собой», – поделился Джонс в интервью NBC Sports.

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