Джоэл Эмбиид и Домантас Сабонис – вновь лучшие игроки недели в НБА

признала центровых (« ») и (« ») лучшими игроками 22-й недели регулярного чемпионата-2022/23. На прошлой неделе баскетболисты также были удостоены этого звания.

Лидер «Филадельфии» помог своей команде добыть три победы подряд, набирая в среднем 35,0 очка, 12,7 подбора и 3,3 блока в среднем за встречу.

Показатели Сабониса составили 22,8 очка, 16,0 подбора и 10,0 передачи в среднем за матч. На этой неделе его команда добилась трех побед при одном поражении.

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