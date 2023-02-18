Матч всех звезд НБА-2025 может пройти в Лос-Анджелесе

Президент « .com-арены» Ли Зейдман заявил, что Лос-Анджелес поборется за право принять Матч всех звезд НБА в 2025 году.

«Мы планируем подать заявку, когда НБА сообщит, что процесс подачи заявок на 2025 год открыт.

Мы хотели бы провести Матч всех звезд в 2025 году, поскольку проводим его каждые семь лет, начиная с 2004 года. К тому времени мы завершим реконструкцию арены», – сказал Зейдман.

«Crypto.com-арена» завершила первый этап трехлетнего плана реконструкции, стоимость которой превысит первоначальную стоимость строительства арены (375 млн долларов). Работы должны завершиться в 2024 году.

Арена, которая ранее носила название «Стейплс-центр», принимала всех звезд НБА в 2004, 2011 и 2018 годах.

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