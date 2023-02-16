Бадди Хилд побил рекорд Реджи Миллера по количеству трехочковых в одном сезоне за «Индиану»

Теги Индиана НБА Реджи Миллер Бадди Хилд Баскетбол

Атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд реализовал 230-й трехочковый в нынешнем сезоне и установил рекорд клуба по количеству попаданий из-за дуги в одном сезоне.

Рекорд принадлежал Реджи Миллеру, который забросил 229 трехочковых в сезоне-1996/97.

Примечательно, что Хилд достиг рекордной отметки всего за 60 матчей, на 21 меньше, чем потребовалось Миллеру.

Хилд примет участие к конкурсе 3-очковых, который состоится 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Уик-энда всех звезд.

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5 комментариев

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Tim Timson
Ответ vzi
Смотрел недавно финалы 1994, 1996, 1999. Там трехочковый бросок был за праздник. А уж точное попадание!… ;)))
Раньше это признак слабости был. Суровые челы с причёсками под Снайпса шли в лобовую в краске. А мелкие типо Прайса, Старкса, Керра или Миллера швыряли периодически лишь))..
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Марсель Объелся
Так написали, как будто он рекорд всей лиги побил, а не Индианы
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vzi
Ответ jokerino
Тут вопрос в другом, сколько, при современной игре, бросил и забросил бы Реджи в сезоне?!
Смотрел недавно финалы 1994, 1996, 1999.
Там трехочковый бросок был за праздник. А уж точное попадание!… ;)))
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0
+4
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Tim Timson
Круче он от этого не стал)
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0
+1
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jokerino
Тут вопрос в другом, сколько, при современной игре, бросил и забросил бы Реджи в сезоне?!
+3
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+2
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