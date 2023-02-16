Бадди Хилд побил рекорд Реджи Миллера по количеству трехочковых в одном сезоне за «Индиану»

Атакующий защитник «Индианы» реализовал 230-й трехочковый в нынешнем сезоне и установил рекорд клуба по количеству попаданий из-за дуги в одном сезоне.

Рекорд принадлежал , который забросил 229 трехочковых в сезоне-1996/97.

Примечательно, что Хилд достиг рекордной отметки всего за 60 матчей, на 21 меньше, чем потребовалось Миллеру.

Хилд примет участие к конкурсе 3-очковых, который состоится 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Уик-энда всех звезд.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков