Бадди Хилд побил рекорд Реджи Миллера по количеству трехочковых в одном сезоне за «Индиану»
Атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд реализовал 230-й трехочковый в нынешнем сезоне и установил рекорд клуба по количеству попаданий из-за дуги в одном сезоне.
Рекорд принадлежал Реджи Миллеру, который забросил 229 трехочковых в сезоне-1996/97.
Примечательно, что Хилд достиг рекордной отметки всего за 60 матчей, на 21 меньше, чем потребовалось Миллеру.
Хилд примет участие к конкурсе 3-очковых, который состоится 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Уик-энда всех звезд.
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Там трехочковый бросок был за праздник. А уж точное попадание!… ;)))