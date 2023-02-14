Дарвин Хэм – о 17 3-очковых «Портленда» после первой половины: «Согласно продвинутой статистике мы сделали все, чтобы помешать им»

Теги Лейкерс Портленд НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после поражения от «Портленда» (115:127) ответил на вопрос о 17 реализованных соперником 3-очковых по итогам первой половины, что является рекордом клуба из Орегона.

«Мы посмотрели продвинутую статистику в перерыве игры. И, согласно этим данным, мы сделали все, чтобы помешать им, по качеству сопротивления при бросках мы были бы на первом месте в лиге.

Их попытки совершались с сопротивлением, им приходилось двигать мяч. Но, несмотря на все наши старания, они попадали свои броски.

17 3-очковых к перерыву? Невероятно», – заявил Хэм.

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3 комментария

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TurboMen
может тогда уж фолить лучше? Штрафных бы меньше забили...
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Givi Shotadze
Нормальный прохладный душ.
Работать и делать стрик из побед 6, а потом ровненько))
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armageddon123456
Ааа... То есть попытки Хача заблокировать трёшки из усов - это помеха? Гениально, просто гениально
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